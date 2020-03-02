Токаев поздравил ХК "Барыс"
Особо Президент поблагодарил капитана команды Даррена Дица.
Президент Казахстана поздравил ХК "Барыс" с победой в первом матче плей-офф КХЛ, передает zakon.kz.
Поздравляю клуб "Барыс" с первой победой в плей-офф КХЛ. Особо хочу поблагодарить капитана команды Даррена Дица, исполнившего во время матча песню Абая "Көзімнің қарасы". Жарайсың, Дәурен! Пусть это хорошее начинание принесет "Барысу" новые успехи! - написал глава государства в instagram.
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«Барыс» клубын ҚХЛ-дың плей-офф кезеңіндегі алғашқы жеңісімен құттықтаймын. Әсіресе, матч барысында Абайдың «Көзімнің қарасы» әнін орындаған команда капитаны Даррен Дицқа ерекше алғыс айтқым келеді. Жарайсың, Дәурен! Бұл жеңіс «Барыс» клубын жаңа жетістіктерге жетелесін. ……………………….. Поздравляю клуб «Барыс» с первой победой в плей-офф КХЛ. Особо хочу поблагодарить капитана команды Даррена Дица, исполнившего во время матча песню Абая «Көзімнің қарасы». Жарайсың, Дәурен! Пусть это хорошее начинание принесет «Барысу» новые успехи!
1 марта ХК "Барыс" разгромил соперника в первом матче плей-офф КХЛ. Поединок четвертьфинала Восточной конференции состоялся в Нур-Султане против магнитогорского "Металлурга". Матч закончился со счетом 4:0 в пользу казахстанской команды.
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