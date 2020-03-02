Токаев поздравил ХК "Барыс"

Особо Президент поблагодарил капитана команды Даррена Дица.

Президент Казахстана поздравил ХК "Барыс" с победой в первом матче плей-офф КХЛ, передает zakon.kz.

Поздравляю клуб "Барыс" с первой победой в плей-офф КХЛ. Особо хочу поблагодарить капитана команды Даррена Дица, исполнившего во время матча песню Абая "Көзімнің қарасы". Жарайсың, Дәурен! Пусть это хорошее начинание принесет "Барысу" новые успехи! - написал глава государства в instagram.

1 марта ХК "Барыс" разгромил соперника в первом матче плей-офф КХЛ. Поединок четвертьфинала Восточной конференции состоялся в Нур-Султане против магнитогорского "Металлурга". Матч закончился со счетом 4:0 в пользу казахстанской команды.

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