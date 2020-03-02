"Барыс" подводит итоги регулярного чемпионата

"Барыс" за два сезона превратился в топ-команду, дважды выиграв Дивизион Чернышева и, стал вторым в Конференции Восток.

В воскресенье в Континентальной хоккейной лиге стартовал розыгрыш плей-офф: 16 лучших команд вступили в борьбу за главный приз чемпионата – Кубок Гагарина, сообщает zakon.kz.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ казахстанский клуб "Барыс" вновь обновил свои прошлогодние достижения, показав лучший результат в ряде командных показателей. Безусловно, главный из них – это общее четвертое место в таблице КХЛ и 31 победа в основное время. Наивысшие результаты в истории казахстанской команды. Кроме того, "Барыс" продемонстрировал рекордный успех по игре в защите, команда пропустила лишь 137 шайб в 62 матчах регулярного чемпионата.

Благодаря системе тренерского штаба Андрея Скабелки "Барыс" за два сезона превратился в топ-команду, дважды выиграв Дивизион Чернышева и, стал вторым в Конференции Восток. Схема, согласно которой, каждый игрок должен нести на себе функции лидера, привела к тому, что 11 нападающих и 6 защитников преодолели планку двузначного количества очков за сезон.

Личные рекорды результативности установили казахстанские игроки, показавшие очевидный прогресс в последние годы. Среди них Антон Сагадеев (15 очков против 10 сезоном ранее), Дмитрий Шевченко (14/13) и Егор Шалапов (11/ 0). Полноценный дебют в Континентальной хоккейной лиге осуществили уроженцы Усть-Каменогорска Леонид Метальников (12 очков) и Аркадий Шестаков (16 очков).

Читайте также: Токаев поздравил ХК "Барыс"

Свои первые матчи в Лиге провели воспитанники "Барыса" Самат Данияр, Саян Данияр, Артур Гатиятов, Максим Мусоров. Это молодые игроки, которые прошли через вертикаль клуба – детская школа, молодежная команда, фарм-команда и, наконец, команда мастеров.

Стабильно высокий уровень держат любимцы публики Роман Старченко (35 очков) и Никита Михайлис (32 очка). 24-летний нападающий сборной Казахстана повторил свой прошлогодний результат по заброшенным шайбам (17), при этом пять из них стали победными (две сезоном ранее). Согласно данным "умных" шайб и чипов, которые используются в Лиге с этого сезона и позволяют получать более широкую информацию об игроках, Михайлис в каждом матче показывал приличную работоспособность и вовлеченность. Так Никита стал лидером среди нападающих по общей дистанции и дистанции с шайбой – 250 351 метр и 16 821 метр при владении шайбой.

Капитан "Барыса" и защитник сборной Казахстана Даррен Диц вошел в топ-5 самых результативных защитников регулярного чемпионата. Даррен набрал 32 (11+21) очка в 54 матчах.

Улучшение результатов "Барыса" неизменно повлекло и повышение зрительского интереса. Телевизионные рейтинги матчей "Барыса" на телеканале Qazsport имеют стабильно высокие показатели. Посещаемость домашних игр на "Барыс Арене", а также двух игр на "Almaty Arena" показала наивысшие цифры. Средняя посещаемость "Барыса" растет на протяжении пяти лет и в этом году составила 6817 зрителей в среднем.

В первом раунде плей-офф "Барыс" встречается с магнитогорским "Металлургом". В воскресенье казахстанская команда одержала уверенную победу со счетом 4:0 при 10,5 тысяч болельщиках на трибунах "Барыс Арены".

Второй матч состоится 3 марта, начало в 19:30.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!