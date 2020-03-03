Почему Аружан Саин покинула Нацсовет общественного доверия

Я знаю, что моя работа, независимо от того, вхожу я в состав НСОД или нет, она будет поддержана советом, потому что это во благо детей - Саин.

3 марта стало известно, что в составе Национального совета общественного доверия произошли изменения - туда вошли новые люди, некоторые вышли из состава. В их числе уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин. Редакция zakon.kz связалась с ней, чтобы узнать причины выхода из НСОД.

Это связано только с тем, что я физически очень сильно загружена работой уполномоченного по правам ребенка. И я знаю, что моя работа независимо от того вхожу я в состав НСОД или нет, она будет поддержана советом, потому что это во благо детей, - пояснила Саин.

Она добавила, что если ей нужна будет какая-то помощь от членов Нацсовета, она ее, по крайней мере от большинства, получит.

Я просто не успеваю физически даже участвовать в заседании НСОД. Я работаю с обращениями физических лиц, решаю системные проблемы наших детей в направлениях здравоохранения, социальной защиты, образования, защиты прав, что касается преступлений, - добавила уполномоченный.

Аружан Саин была назначена Уполномоченным по правам ребенка в РК в июле 2019 года.

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