В филармонии Нур-Султана похитили 1,7 млрд тенге
За счет "мертвых душ".
Фото : Pixabay3 марта 2020, 19:11
В государственной академической филармонии акимата Нур-Султана выявили хищения на крупную сумму, сообщает zakon.kz.
Первый способ хищения там - "мертвые души", около 140 человек. Нами охвачен период с 2012 года. Второй способ хищения, когда деньги поступали в кассу филармонии от проведения концертов, сдачи в аренду помещений. Там просто кассиры, бухгалтеры не доставляли деньги в банк. Они должны были положить деньги на свой расчетный счет, но не делали этого, а подшивали в кассу поддельный кассовый ордер. С расчетного счета ГКП денежные средства перечислялись на зарубежные поездки по частным делам, - цитирует baigenews руководителя первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болата Камитова.
Первые сообщения о хищениях в филармонии появились в январе текущего года.
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