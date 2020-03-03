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В филармонии Нур-Султана похитили 1,7 млрд тенге

За счет "мертвых душ".

Фото : Pixabay3 марта 2020, 19:11

В государственной академической филармонии акимата Нур-Султана выявили хищения на крупную сумму, сообщает zakon.kz.

Первый способ хищения там - "мертвые души", около 140 человек. Нами охвачен период с 2012 года. Второй способ хищения, когда деньги поступали в кассу филармонии от проведения концертов, сдачи в аренду помещений. Там просто кассиры, бухгалтеры не доставляли деньги в банк. Они должны были положить деньги на свой расчетный счет, но не делали этого, а подшивали в кассу поддельный кассовый ордер. С расчетного счета ГКП денежные средства перечислялись на зарубежные поездки по частным делам, - цитирует baigenews руководителя первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болата Камитова.

Первые сообщения о хищениях в филармонии появились в январе текущего года.


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