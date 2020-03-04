Нур-Султан столкнулся с дефицитом масок

Ажиотаж с медицинскими масками был вызван искусственно - Альмурзина.

В Нур-Султане отметили дефицит масок. Этот факт подтвердила директор филиала Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Казахстана Гульнарай Альмурзина, передает zakon.kz.

На сегодня в розничной сети Нур-Султана присутствует дефицит медицинских масок. Но работа проводится. Руководство города предоставило нам информацию, что проблема решается. Вопрос в ближайшие дни выносится на более высокий уровень, - сказала она Sputnik.

Причина дефицита, по ее словам, в нехватке сырья для производства масок.

"В чем была причина? Почему наши производители не могли справиться с большим спросом и ажиотажем? Этот ажиотаж где-то был создан искусственно. Вся наша потребность (в масках) буквально за месяц ушла по потребителям", - добавила Альмурзина.

Она уточнила, что медицинские маски вновь появятся в продаже, но не уточнила, в какие сроки и по какой цене они будут в продаже.

В настоящее время правительство решает вопрос с близлежащими странами по поставке сырья.

Кроме того, в акимате руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова опровергла слухи, которые распространяют в социальных сетях о возможных случаях заболевания коронавирусом в столице. По ее словам, заболевших коронавирусом в Нур-Султане нет.

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