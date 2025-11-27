Жители Уральска столкнулись с дефицитом соли

Жители Уральска столкнулись с неожиданной проблемой: поваренной соли почти не осталось в магазинах города. Пустые полки в супермаркетах и маленьких магазинах вызвали ажиотаж среди горожан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На протяжении нескольких дней в Уральске наблюдается нехватка обычной поваренной соли. Покупатели сообщают, что приходится объезжать сразу несколько магазинов, чтобы найти этот социально значимый продукт. Действительно, он исчез с полок дворовых магазинов и крупных супермаркетов.

"Я обычно беру соль в ближайшем супермаркете, но теперь пришлось идти через весь район. Полки пустые, даже мелкие магазины не имеют запасов", – рассказала жительница Уральска Жанна Аманшина.

Другая жительница города Альбина говорит, что на днях стала свидетелем того, что мужчина в супермаркете выкупил целую тележку соли.

"Тогда все в супермаркете недоумевали, для чего ему столько соли. Теперь понятно. Сама сегодня обошла крупные супермаркеты в центре города, – соли нет. Не поленилась и сходила на рынок, – тоже нет. В мелких магазинах у дома тоже не нашла. Нашла только развесную и купила 3 килограмма. Хотя обычно беру по килограмму. Согым на носу, соль лишней не будет. Тем более неизвестно, когда она снова появится на полках в свободном доступе", – говорит женщина.

Продавцы говорят, что поставка соли прекратилась еще месяц назад. Все это время они распродавали остатки. Когда ожидается поступление, они не знают.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

Отметим, что ежемесячная потребность соли в ЗКО составляет около 90 тонн.

По данным акимата ЗКО, основной объем, а именно 80% продукта, доставляется из Оренбургской области РФ, так как это удобнее с точки зрения логистики (расстояние 270 километров).

"В связи с приостановкой отгрузки от российского партнера оптовые поставщики Западно-Казахстанской области были вынуждены переключиться на казахстанскую продукцию. Для стабилизации ситуации и полного обеспечения потребности заключены контракты с двумя предприятиями из Кызылординской области. В связи с дальностью местонахождения производителя (1040 км) поставка осуществляется вагонами в течение 4-5 дней с момента отгрузки", – сообщили в акимате области.

В акимате ЗКО также уточнили, что на данный момент с казахстанскими производителями законтрактовано пять вагонов (300 тонн) соли, из которых один вагон (60 тонн) находится в пути и ориентировочно прибудет в область 30 ноября. Поставка остальных четырех вагонов (240 тонн) соли ожидается в течение 5-7 дней.

"Для дальнейшей бесперебойной поставки продукции в область объем контрактования будет продолжен. На сегодня соль в мягкой упаковке реализуется в торговых сетях "Анвар" и "Алтындар" без ограничения. Вместе с тем во всех торговых сетях реализуется и имеется достаточный запас соли категории "Экстра", – заключили в акимате.

Что касается приостановки отгрузки из РФ, то в акимате заявили, что в Оренбургскую область выехала делегация из местных исполнительных органов.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова