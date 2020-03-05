Казахстанские судьи поделились опытом судебной реформы с зарубежными коллегами

В частности, привлекли внимание практика уменьшения судебной нагрузки, разъяснения судьями вынесенных решений после их оглашения, внедрения новых форматов судебных актов.

В Минске представители Европейского союза и Совета Европы, судьи, эксперты права и ученые ряда зарубежных стран приняли участие в работе международной конференции "Единый процессуальный кодекс как инструмент реализации права на справедливое судебное разбирательство по гражданским и экономическим делам", передает zakon.kz.

Участников форума приветствовали директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало, Генеральный прокурор Александр Конюк, представители ЕС и СЕ.

Примечательным для присутствующих стало выступление судьи Верховного суда Казахстана Марины Боровик. Рассказав о преобразованиях в гражданско-процессуальном судопроизводстве республики, спикер вызвала оживленную профессиональную дискуссию. Впечатлил участников конференции рост с 10 тысяч в 2015 году до 49 тысяч в 2019-м числа споров, законченных казахстанскими судьями примирением. Участники конференции проявили интерес не только к реформам законодательства, но и к внедрению современных форматов работы судов, - сообщила пресс-служба ВС РК.

Отвечая на многочисленные вопросы, Марина Боровик рассказала о развитии внесудебных механизмов разрешения споров, а также о том, каким образом казахстанские судьи-примирители достигают популяризации медиации в судах первой инстанции.

Привлекли внимание практика уменьшения судебной нагрузки, разъяснения судьями вынесенных решений после их оглашения, внедрения новых форматов судебных актов.

Заинтересовали подсудность специализированных судов; нацеленность и результаты внедрения пилотных проектов "семейных" и "ночных" судов; поправки в законодательство об активной роли судьи в гражданском процессе и введении административной юстиции; создание в судах фронт-офисов.

Но более всего отмечен прогрессивный уровень цифровизации судопроизводства в Казахстане. М.Боровик даны разъяснения об электронном зале судебного заседания, АВФ, электронных извещениях, рассмотрении дел посредством ВКС и участии в судебных процессах посредством мобильных приложений, и, конечно же, цифровых сервисах "Судебного кабинета", - отметили в Верховном суде.

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