С 8 марта гражданам Ирана, Китая и Южной Кореи запретят въезд в Казахстан

Также в полет по маршруту Сеул-Алматы и Сеул-Нур-Султан будут допускаться только казахстанцы.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Берик рассказал о приостановленных авиамаршрутах из-за распространения коронавируса, передает zakon.kz.

По его словам, все регулярные рейсы между Казахстаном и КНР были приостановлены с 3 февраля 2020 года.

Рейсы по маршруту Алматы-Тегеран авиакомпании Махан-Эйр были приостановлены. У нас было 15 рейсов в неделю с Азербайджаном по маршруту Алматы-Баку и Актау-Баку. Рейс Алматы-Баку мы ограничили с 5 до 1 рейса, Актау-баку ограничили с 7 до 1 рейса, и приостановили рейс Нур-Султан-Баку, - отметил он.

Также с 1 марта было сокращено количество регулярных рейсов по маршруту Нур-Султан-Сеул, Нур-Султан-Сеул с 9 до 3 рейсов в неделю.

Также принято решение о том, что с 8 марта у нас приостановлен въезд граждан из Южной Кореи и тех стран, которые находятся в категории 1. В связи с этим мы сегодня дали радиограмму всем авиакомпаниям, что в полет по маршруту Сеул-Алматы и Сеул-Нур-Султан будут допускаться только граждане РК. Некоторые наши граждане заезжают через третьи страны, есть у нас и транзитные пассажиры с других стран, которые заезжают через третьи страны с другими авиакомпаниями. Поэтому, мы проинформировали другие авиакомпании, что въезд граждан из стран 1 категории с 8 марта в Казахстан запрещается, - сказал он.

Категория 1 делится на пункты:

а – КНР и Иран

Прибывающие из этих стран помещаются в карантин на 14 дней. В дальнейшем с последующим медицинским наблюдением в организациях первичной медико-санитарной помощи (далее ПСМП) в течение 10 дней после выписки (ежедневный обзвон).

б – Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Италия и Япония

Для прибывающих из стран этого списка предусмотрен домашний карантин с исключением посещения мест массового скопления людей под присмотром работников ПМСП на протяжении 14 дней. После окончания срока также ежедневный обзвон в течение 10 дней.

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Также было приостановлено обслуживание в портах Актау и Курык паров, осуществляющих перевозку легковых автотранспортных средств с водителями из Ирана и Азербайджана. Эта мера не касается грузовых перевозок.

Мы ужесточили контроль со стороны санитарных служб за сменой членов экипажей казахстанских судов, которые осуществляют международные перевозки. Все распоряжения морской администрации мы довели до всех морских администраций прикаспийских стран, - заключил он.

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