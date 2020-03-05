"Сарыарка" проиграла российскому клубу и вылетела из плей-офф ВХЛ
Россияне одержали победу в серии со счетом 4:2.
Фото : ХК "СКА-Нева"5 марта 2020, 21:36
ХК "Сарыарка" завершила матчи в плей-офф ВХЛ, сообщает zakon.kz.
В шестом матче серии карагандинский клуб уступил "СКА-Нева" со счетом 0:2.
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу россиян, которые прошли во второй раунд.
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