Действующий чемпион Кубка Гагарина вылетел в первом круге плей-офф

Омский хоккейный клуб "Авангард" переиграл "Металлург" в шестом матче серии Кубка Гагарина со счетом 3:2 и пробился во второй раунд турнира, сообщает Zakon.kz.

После шестого противостояния действующий чемпион Кубка Гагарина "Металлург" сложил свои полномочия и покидает турнир, уступив "Авангарду" в серии 2:4.

По ходу всей серии команда Андрея Разина проигрывала 0:3, но затем сумела одержать две победы. Однако в шестом матче омский коллектив на своей арене решил задачу, переиграв соперника со счетом 3:2.

В домашнем поединке "Авангард" уверенно повел с самого начала, отличились Михаил Гуляев и Наиль Якупов (дубль).

Вскоре гости отыграли две шайбы с помощью Дмитрия Силантьева и Данилы Юрова.

Таким образом, команда Гише Буше стала третьим участником четвертьфинала Кубка Гагарина. Ранее в эту стадию пробились "Локомотив" (Ярославль) и "Спартак" (Москва).

