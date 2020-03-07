В Актобе продается шестиколесная Mitsubishi за 5 млн тенге

Диаметр колес - свыше одного метра.

В Актобе продается Mitsubishi Delica на огромных колесах, сообщает zakon.kz.

За модель четвертого поколения с шестью колесами хозяин просит 5 млн тенге. Если верить описанию, диаметр колес составляет 1300 мм, а ширина - 500 мм. Уточняется, что салон оборудован "для отдыха и рыбалок".

Также владелец авто добавил, что вездеход зарегистрирован с правом движения по городу и дорогам общего пользования.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!