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В Актобе продается шестиколесная Mitsubishi за 5 млн тенге

Диаметр колес - свыше одного метра.

Фото : kolesa.kz7 марта 2020, 09:20

В Актобе продается Mitsubishi Delica на огромных колесах, сообщает zakon.kz.

За модель четвертого поколения с шестью колесами хозяин просит 5 млн тенге. Если верить описанию, диаметр колес составляет 1300 мм, а ширина - 500 мм. Уточняется, что салон оборудован "для отдыха и рыбалок".

Также владелец авто добавил, что вездеход зарегистрирован с правом движения по городу и дорогам общего пользования.


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