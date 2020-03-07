В Актобе продается шестиколесная Mitsubishi за 5 млн тенге
Диаметр колес - свыше одного метра.
Фото : kolesa.kz7 марта 2020, 09:20
В Актобе продается Mitsubishi Delica на огромных колесах, сообщает zakon.kz.
За модель четвертого поколения с шестью колесами хозяин просит 5 млн тенге. Если верить описанию, диаметр колес составляет 1300 мм, а ширина - 500 мм. Уточняется, что салон оборудован "для отдыха и рыбалок".
Также владелец авто добавил, что вездеход зарегистрирован с правом движения по городу и дорогам общего пользования.
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