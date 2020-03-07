В пяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Местами по республике ожидаются туман, пыльная буря, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды в Казахстане на 7 марта, передает zakon.kz.

На большую часть РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков. С уходящим циклоном на юго-востоке, востоке Казахстана местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, пыльная буря, усиление ветра, на севере – низовая метель, на юго-востоке гололед, - отметили синоптики.

Также метеорологи проинформировали о штормовых предупреждениях.

В Атырау 7 марта ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

7 марта в Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде 7 марта днем сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100 %.

В Таразе днем 7 марта, ночью 8 марта ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

7 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман. 6 марта ветер северо-западный местами 15-20 м/с. 7 марта ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 6 марта ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. 7 марта ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

7-8 марта в Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Туркестане 7-8 марта ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. В Шымкенте 7-8 марта ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Прогноз погоды в Алматы: днем -5°, снег.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -15°, ясно.

Прогноз погоды на 7 марта.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!