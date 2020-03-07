В каких условиях проходит карантин казахстанцев, прибывших из Южной Кореи

Всем карантинным лицам проводится медицинское наблюдение в полном объеме.

5 марта в Алматы из Сеула прибыли 197 человек. 100 из них поместили на карантин. Управление общественного здоровья Алматы рассказало о том, в каких условиях находятся граждане, передает zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Упрздава, прибывших разместили на карантин в Многопрофильный медицинский центр №2 города Алматы (далее – ММЦ №2).

Одним из определенных помещений для изоляции определен ММЦ №2, где до госпитализации данных категории лиц каждая палата была обеспечена необходимыми индивидуальными принадлежностями (емкости с водой, столовые принадлежности). 6 марта в каждом отделении установлен термопот с горячей и холодной водой. Относительно температуры воздуха в палатах установлены пластиковые окна. Понижение температуры воздуха было вызвано тем, что граждане по своей инициативе открывали окна в целях проветривания помещения. Температура воздуха на сегодня в палатах соответствует норме, - отметили в ведомстве.

Кроме того, каждый гражданин, находящийся в наблюдении имеет доступ к своему багажу, откуда они могут взять все необходимое, в том числе и средства личной гигиены.

Вместе с тем, на базе ММЦ №2 для передачи необходимых вещей посредством родных и близких действует пункт передачи. В свою очередь Управлением принимаются меры с учетом пожелания самих пребывающих на карантине, в частности обеспечением необходимыми предметами личной гигиены. Дополнительно предусмотрено обеспечение более калорийным питанием, в том числе фруктами, - сообщает пресс-служба.

Всем карантинным лицам проводится медицинское наблюдение в полном объеме.

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