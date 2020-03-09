На севере и востоке Казахстана ожидаются осадки 9 марта

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

На большую часть РК все так же будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на севере и востоке Казахстана, в связи с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (снег, дождь). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на севере и востоке - низовая метель, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской области местами сохраняется низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, днем - гололед, сохраняется усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области ожидается местами днем низовая метель, сохраняется усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром - туман.

В Алматинской области местами ночью и утром ожидаются туман, гололедица. В Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях ожидаются местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординкой области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -6°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 9 марта.

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