Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На севере и востоке Казахстана ожидаются осадки 9 марта

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

Фото : Алматы9 марта 2020, 06:10

На большую часть РК все так же будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на севере и востоке Казахстана, в связи с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (снег, дождь). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на севере и востоке - низовая метель, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской области местами сохраняется низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, днем - гололед, сохраняется усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области ожидается местами днем низовая метель, сохраняется усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром - туман.

В Алматинской области местами ночью и утром ожидаются туман, гололедица. В Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях ожидаются местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординкой области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -6°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 9 марта.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты