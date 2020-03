Двое казахстанцев прошли в следующий тур 10 сезона шоу "Голос країни"

Индира Едильбаева с произведением "House of the Rising Sun" и Ерлан Баибазаров с песней "Сильно" прошли в следующий тур.

Индира Едильбаева и Ерлан Баибазаров прошли в следующий тур 10 сезона шоу "Голос країни", сообщает zakon.kz.

Еще один казахстанец, Нурсултан Шатирханули, из команды Тины Кароль покинул проект.

На проекте стартовал второй тур "Дуэли". Участники пели дуэтом, их наставник после номера должен был выбрать только одного из каждой пары, кто пройдет дальше.

Индира Едильбаева и Евгений Анишко исполнили песню "House of the Rising Sun" – The Animals.

Наставник обоих участников Дан Балан решил, что дальше в его команде остается Индира. А Евгения взяли в свою команду Потап и Настя Каменских.

Ерлан Баибазаров вместе Марией Кондратенко подготовил песню "Сильно" из репертуара MONATIK-а . Потап и Настя Каменских выбрали Ерлана. А Марию взял к себе в команду MONATIK.

