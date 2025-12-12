#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
520.02
608.79
6.57
Культура и шоу-бизнес

"Елки 12": Дмитрий Нагиев и Рузиль Минекаев вошли в трейлер фильма

Елки 12, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 06:25 Фото: Telegram/НМГ Кинопрокат
Опубликован первый большой трейлер новогодней комедии "Елки 12", сообщает Zakon.kz.

В центре сюжета окажется мальчик Ваня из Кирова. Узнав о расставании родителей, он отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний.

Предстоящая часть кинофраншизы не только расскажет истории уже известных героев, но и познакомит с новыми персонажами. На экране вновь появится дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева. Зрители увидят его вместе со школьной любовью, которую сыграла актриса, впервые присоединившаяся к "Елкам", Ирина Медведева.

Свадебный переполох устроили Зендая и Роберт Паттинсон в новом фильме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Создатель "самого худшего фильма в мире" опубликовал трейлер к новому творению
12:51, 24 марта 2023
Создатель "самого худшего фильма в мире" опубликовал трейлер к новому творению
Вышел трейлер фильма "Веном: Последний танец"
08:30, 13 сентября 2024
Вышел трейлер фильма "Веном: Последний танец"
Вышел трейлер фильма "Простоквашино" с Иваном Охлобыстиным
07:44, 29 апреля 2025
Вышел трейлер фильма "Простоквашино" с Иваном Охлобыстиным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: