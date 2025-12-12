"Елки 12": Дмитрий Нагиев и Рузиль Минекаев вошли в трейлер фильма

Опубликован первый большой трейлер новогодней комедии "Елки 12", сообщает Zakon.kz.

В центре сюжета окажется мальчик Ваня из Кирова. Узнав о расставании родителей, он отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний.

Предстоящая часть кинофраншизы не только расскажет истории уже известных героев, но и познакомит с новыми персонажами. На экране вновь появится дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева. Зрители увидят его вместе со школьной любовью, которую сыграла актриса, впервые присоединившаяся к "Елкам", Ирина Медведева.

