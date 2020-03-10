Где именно на Толе би запретят левые повороты в Алматы

На Тимирязева и Желтоксан автобусные полосы пустят по обеим внешним сторонам проезжей части, а по Толе би - посередине.

Линию BRT протянут по Тимирязева, от Байтурсынова до Желтоксан, затем вниз до Толе би. По Толе би до ВОАД и по Восточке и Кульджинке вниз, до нового автовокзала, который предполагается построить в районе аэропортовского кольца, сообщает zakon.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Проект BRT проходит окончательную доработку. Линию начнут прокладывать в 2021 году, но окончательные сроки старта зависят от финансирования.

Предполагается, что на Тимирязева и Желтоксан автобусные полосы пустят по обеим внешним сторонам проезжей части, а по Толе би — посередине (на участке от Желтоксан до Панфилова так и вовсе по рельсам скоростного трамвая — LRT). Поэтому на отрезке между Желтоксан и ВОАД левые повороты для всех видов транспорта, скорее всего, запретят, как ранее это сделали на улицах Мустафина, Сулейменова, Жандосова и Тимирязева. В алматинском акимате отмечают, что схема организации дорожного движения пока не окончательна и может быть скорректирована.

Согласно Межрегиональной схеме территориального развития Алматинской агломерации, в мегаполисе к 2025 году запланирована пробивка нескольких улиц, в городе предлагается построить три новых автовокзала, продолжить работу над проектами LRT и BRT, а также пробивку тоннелей и строительство станций метро.

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