Когда закончат пробивку улицы Толе би в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Ауэзовского района рассказал, когда закончат пробивку улицы Толе би, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы города, пробивка Толе би решит проблему перегруженности транспортного потока.

"Срок завершения – конец 2025 года", – заявил Ерболат Досаев.

В целом проект разделен на два участка: первый участок – от улицы Яссауи до улицы Ашимова протяженностью 2,2 км. Второй участок – от улицы Ашимова до границы города протяженностью 2,3 км.



В декабре 2023 года алматинцев возмутила пробивка улицы Толе би, ради которой подрядчики с корнем выкопали взрослые деревья редкой породы. Тогда в городском акимате заявили, что часть деревьев пересадили на территорию Наурызбайского и Алатауского районов. Также пообещали высадить порядка 12 тыс. новых деревьев.