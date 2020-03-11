За прошедшие сутки в стране зафиксировано всего 19 новых случаев заражения.

10 марта Си Цзиньпин впервые с начала эпидемии посетил город Ухань, сообщает zakon.kz.

Китайский лидер побывал в инфекционной больнице, которую в условиях чрезвычайной ситуации построили здесь всего за десять дней, побеседовал по видеосвязи с некоторыми пациентами и врачами, встретился с жителями одного из районов.

Распространение коронавируса практически остановлено, - заявил он.

По информации Euronews, незадолго до того национальное министерство здравоохранения сообщило, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано всего 19 новых случаев заражения. Для сравнения - в Италии их 1800.

В конце января Хубэй почти целиком оказался в изоляции. С 10 марта тем, кто сам так и не заразился и не был в тесном контакте с инфицированными, разрешено свободно передвигаться - правда лишь в пределах провинции. Также сообщается, что послабления не коснуться Ухани.

На сегодня в Китае свыше 80,5 тысяч заболевших коронавирусом. Более трех тысяч умерли.

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