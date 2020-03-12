Вечер бокса в Алматы 28 марта, скорее всего, пройдет без зрителей

Из-за повсеместно возникших опасений, в связи со вспышкой коронавируса в мире вносятся коррективы в программу.

Ни для кого уже не секрет, что многие страны захватила эпидемия коронавируса. В числе тех государств, где обнаружены заболевания с этим страшным вирусом – Китай, Иран, Италия, США, Южная Корея, Великобритания и ряд других стран. В Казахстане проводят ряд противоэпидемических мероприятий по профилактике завоза и распространения коронавируса в нашей стране. На 28 марта в Алматы запланирован масштабный вечер бокса NAURYZ FIGHT NIGHT, в котором примут участие боксеров из ближнего и дальнего зарубежья. Корреспондент zakon.kz узнал у главы менеджерской компании MTK KAZAKHSTAN Аскара Салыкбаева, повлияет ли мировая эпидемия на проведение этого большого спортивного события.

Спикер сообщил, что вечер бокса состоится при любых обстоятельствах.

Необходимо отметить, из-за повсеместно возникших опасений, в связи со вспышкой коронавируса нами вносятся коррективы в программу вечера бокса NAURYZ FIGHT NIGHT. К великому сожалению, мы вынуждены сообщить, что запланированный вечер бокса на 28 марта, скорее всего, состоится без зрителей. Как вы понимаете, это не наша прерогатива, а веление времени и возникшей ситуации. Здесь мы следуем настоятельными рекомендациями ведущих медиков планеты и Казахстана, принимая во внимание важность сохранения здоровой обстановки в нашей стране, и, избегания даже малейшей возможности вспышки инфекции в нашем городе. Поэтому просим всех отнестись с пониманием к возникшему обстоятельству, к которому применимо определение «форс-мажор» и следить за новостями на наших официальных ресурсах, - сообщил Аскар Салыкбаев.

Также он рассказал, как сами боксеры реагируют на возникшую ситуацию.

Для них это очень болезненный вопрос, ведь они проходят усиленную и целенаправленную подготовку. Биться без зрителей ведь не самое приятное удовольствие. Но, таковы реалии сегодняшнего дня во всем мире. Посмотрите, в ведущих европейских странах отменены футбольные чемпионаты и другие спортивно-массовые мероприятия. Даже Лига Чемпионов УЕФА проходит без зрителей. Конечно, мы не теряем надежду, что ситуация изменится и этот загадочный вирус все же обойдет нас стороной. Если быть реалистами, это маловероятно, - отметил Салыкбаев.

Не потерпевшие ни одного поражения в своей карьере Жанкош Тураров и Александер Дюран из Панамы будут биться в титульном поединке, другие ребята- бронзовый призер Чемпионата мира-2019 среди любителей Турсынбай Кулахмет, Абай Толеш, Али Балоев, Нурдос Толебай, Абилхайыр Шегалиев, Рай Сейтжанов и Мохаммед Васим также сразятся с крепкими противниками в рейтинговых встречах. На вечере бокса в Алматы выступят также титулованные боксеры из Узбекистана – олимпийский чемпион Фазлиддин Гаибназаров и его соотечественник Хуршид Тожибаев.

Могу обещать одно. При любом исходе мы не оставим болельщиков без трансляции поединков. Поклонники бокса из нашей страны смогут увидеть бои на телеканале QazSport, также наш вечер бокса будут транслировать такие гиганты телеиндустрии как ESPN и IFLTV. Да, наша компания понесет определенные убытки. Увы, мы не силах что-либо изменить, - заключил Салыкбаев.

Добавим, что решения о полной отмене спортивных мероприятий в Казахстане не принимались, в нашей стране официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Пока известно только об отмене зарубежных командировок спортсменов в первом полугодии 2020 года в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. На данный момент число заболевших коронавирусом в мире составляет более 126 тыс. человек, из них умерло более 4,5 тыс. человек, вылечилось более 68 тыс. человек.

Альберт Ахметов

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