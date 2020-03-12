Вузы переходят на онлайн обучение с 16 марта
Школьников отправят на каникулы с 16 марта по 5 апреля.
Фото : regnum.ru12 марта 2020, 12:41
Вузы переходят на онлайн обучение с 16 марта. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, сообщает zakon.kz.
С 16 марта осуществляется перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов. Необходимо обеспечить максимальный перевод при технической возможности организаций всех типов знаний, - отметил Тугжанов на официальном брифинге в СЦК.
В Казахстане ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий. Школьников отправят на каникулы с 16 марта по 5 апреля.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011166-4e7354eac0a955f4dcb67af8c0fcc5f3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...