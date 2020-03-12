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Вузы переходят на онлайн обучение с 16 марта

Школьников отправят на каникулы с 16 марта по 5 апреля.

Фото : regnum.ru12 марта 2020, 12:41

Вузы переходят на онлайн обучение с 16 марта. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, сообщает zakon.kz.

С 16 марта осуществляется перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов. Необходимо обеспечить максимальный перевод при технической возможности организаций всех типов знаний, - отметил Тугжанов на официальном брифинге в СЦК.

В Казахстане ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий. Школьников отправят на каникулы с 16 марта по 5 апреля.


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