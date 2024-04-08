Грозит ли студентам в подтопленных регионах переход на онлайн-обучение
По Актюбинской области:
В регионе объявлен режим чрезвычайного положения. Спасатели и волонтерская группа департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области с 27 марта активно проводят мероприятия по ликвидации паводков. В самом городе Актобе паводка нет. Основная ЧС сложилась в пригородных регионах.
Так как все вузы находятся в черте города, все корпуса и общежития целы. В случае необходимости все вузы готовы перейти на онлайн-обучение.
В настоящее время группа волонтеров АРУ им. Жубанова оказывает помощь в перевозке-доставке необходимых бытовых товаров, приеме гуманитарной помощи из других регионов.
Кроме того, к специалистам, работающим в зоне эвакуации, присоединились сотрудники университета, студенты и преподаватели специальности "Технология пищевых продуктов", а также специалисты хозяйственного отдела, которые раздали для 250 человек горячие блюда.
Для оказания психологической поддержки семьям, находящимся в эвакуационных пунктах, профессоры, магистранты и студенты кафедры "Психология и специальная педагогика" факультета педагогики и менеджмента образования провели психологические тренинги и практическую поддержку. Более 50 художников и 12 преподавателей профессионально-творческого факультета провели мастер-классы по арт-терапии и рисованию для детей.
В целом в добровольном порядке поочередно помогают около 400 студентов АРУ им. К. Жубанова и около 50 человек профессорско-преподавательского состава и сотрудников. Многие из студентов также оказывают помощь в других волонтерских группах. Эти работы все еще продолжаются.
В районы с большими объемами паводков студентов и сотрудников вузов не привлекают.
По Казахско-Российскому международному университету ситуация стабильная. Студенты вуза готовы оказать помощь в распределении гуманитарной помощи по городу.
Студенты АРУ им. К. Жубанова 29 марта обучались онлайн. В настоящее время обучение проходит в штатном режиме.
По Костанайской области
Вузы региона также находятся в черте городов Костаная, Аркалыка и Рудного.
Корпуса и общежития всех вузов не повреждены потопом. Работа идет в штатном режиме. В настоящее время опасности нет.
Вузы не перешли на онлайн-обучение, но в случае необходимости готовы перейти.
Волонтеры КРУ А. Байтурсынова готовы принять участие в работе по распространению гуманитарной помощи гражданам, эвакуированным из регионов, где произошло наводнение.
15 студентов КСТУ им. З. Алдамжарова проводят работу в качестве волонтеров по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения.
При этом студенты не мобилизованы в затопленные районы.
Студенты АркГПИ им. И. Алтынсарина, РИУ и КинЭУ им. Дулатова также не были привлечены к работам в затопленных районах.
В Рудненском индустриальном университете подготовлено 100 мест в общежитиях для заселения эвакуированных. Риск подтопления отсутствует.
По Акмолинской области
По данной области ситуация стабильная. Согласно информации вузов, расположенных в этом регионе, студенты не были привлечены к работе в регионах, где произошло наводнение.
Только в городе, в безопасных зонах, студенты добровольно ведут работу по раздаче гуманитарной помощи и оказанию помощи старикам, детям и др. В места подтопления студенты не привлечены.
В вузах указанного региона также нет опасности подтопления корпусов и общежитий.
Сейчас переход на онлайн-обучение не рассматривается. В случае необходимости готовы организовать всю необходимую работу.
В указанном регионе расположено два гражданских и один военный вуз.
Абайская область
В данном регионе ситуация стабильная. Здесь паводок произошел в основном в Аягозском районе. Поскольку все три вуза расположены в городе, студентов не привлекают к работе по ликвидации из потопа людей или животных.
Переход на онлайн-обучение не рассматривается вузами этого региона. Обучение проходит в штатном офлайн-режиме согласно расписанию.
Карагандинская и Улытауская области
В указанных регионах расположено девять вузов. По их информации, ситуация также стабильная.
Опасность для учебных корпусов и объектов вузов на сегодняшний день отсутствует.
Студенты проходят обучение в штатном режиме (офлайн) по расписанию и не привлекаются в число волонтеров для помощи в очаги наводнения.
Потоп идет в 120 км от города в степных районах. Смыты дороги. Опасности жизни людей нет.
Павлодарская область
По данным четырех вузов, расположенных в данном регионе (Торайгыров университет, Маргулан университет, ИнЕУ, ЕИТИ), ситуация стабильная. Угрозы подтопления корпусов и объектов вузов нет.
Студенты также предупреждены об опасности и запрете посещения мест сильного наводнения и потопа.
Западно-Казахстанская область
По информации вузов указанного региона (ЗГКМУ им. М. Оспанова, ЗКУ им. М. Утемисова, ЗКАТУ им. Жангир хана), ситуация стабильная. Корпуса и общежития целы. Опасности нет.
Переход на онлайн-обучение не рассматривается, при необходимости есть возможность переехать.
Студенты университета не привлекались к помощи по наводнению.
ЗКУ им. М. Утемисова готовы оказать поддержку и предоставить места в общежитиях пострадавшим от бедствия.
ЗКАТУ им Жангир хана также готов предоставить 100 мест в общежитиях для жителей, эвакуированных с паводковых районов региона.
По Атырауской области
Ситуация в городе Атырау пока стабильная. В оказании помощи в подтопленных регионах на сегодня приняли участие около 50 волонтеров из Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева. Данный вуз также готов представить место в спортивном зале университета жителям, эвакуированным с территории наводнения.
Кроме того, в связи с эвакуацией жителей города Кульсары подготовлено 750 мест в общежитиях Атырауского университета имени Х. Досмухамедова.
Учебный процесс для студентов, живущих в общежитиях, будет переведен в онлайн-формат с 8 апреля 2024 года до стабилизации ситуации.
В настоящее время контингент студентов университета составляет 8 тыс. человек.
Иногородним студентам временно разрешили остаться по месту жительства.
В АУ им. Х. Досмухамедова создан специальный штаб и сформирован волонтерский отряд в количестве 400 человек.
Мангистауская область
Пострадавших от паводков в городе Кульсары привозят в город Актау и размещают на базе школ и колледжей. В Каспийском университете технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова подготовлено 200 мест.
В целом в настоящее время вузы, расположенные в указанных регионах, не затоплены. Угрозы нет.
Министерством даны рекомендации всем вузам не пускать студентов в опасные зоны и предупреждать их о мерах безопасности.
Вся информация о паводках в Казахстане собрана здесь.