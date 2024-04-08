Грозит ли студентам в подтопленных регионах переход на онлайн-обучение

О том, какова по состоянию на 8 апреля ситуация в высших учебных заведениях в подтопленных областях Казахстана и планируют ли студентов переводить на онлайн-обучение – в материале Zakon.kz.

По Актюбинской области:



В регионе объявлен режим чрезвычайного положения. Спасатели и волонтерская группа департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области с 27 марта активно проводят мероприятия по ликвидации паводков. В самом городе Актобе паводка нет. Основная ЧС сложилась в пригородных регионах.

Так как все вузы находятся в черте города, все корпуса и общежития целы. В случае необходимости все вузы готовы перейти на онлайн-обучение.

В настоящее время группа волонтеров АРУ им. Жубанова оказывает помощь в перевозке-доставке необходимых бытовых товаров, приеме гуманитарной помощи из других регионов.

Кроме того, к специалистам, работающим в зоне эвакуации, присоединились сотрудники университета, студенты и преподаватели специальности "Технология пищевых продуктов", а также специалисты хозяйственного отдела, которые раздали для 250 человек горячие блюда.

Для оказания психологической поддержки семьям, находящимся в эвакуационных пунктах, профессоры, магистранты и студенты кафедры "Психология и специальная педагогика" факультета педагогики и менеджмента образования провели психологические тренинги и практическую поддержку. Более 50 художников и 12 преподавателей профессионально-творческого факультета провели мастер-классы по арт-терапии и рисованию для детей.

В целом в добровольном порядке поочередно помогают около 400 студентов АРУ им. К. Жубанова и около 50 человек профессорско-преподавательского состава и сотрудников. Многие из студентов также оказывают помощь в других волонтерских группах. Эти работы все еще продолжаются.

В районы с большими объемами паводков студентов и сотрудников вузов не привлекают.

По Казахско-Российскому международному университету ситуация стабильная. Студенты вуза готовы оказать помощь в распределении гуманитарной помощи по городу.

Студенты АРУ им. К. Жубанова 29 марта обучались онлайн. В настоящее время обучение проходит в штатном режиме.

По Костанайской области

Вузы региона также находятся в черте городов Костаная, Аркалыка и Рудного.

Корпуса и общежития всех вузов не повреждены потопом. Работа идет в штатном режиме. В настоящее время опасности нет. Вузы не перешли на онлайн-обучение, но в случае необходимости готовы перейти.

Волонтеры КРУ А. Байтурсынова готовы принять участие в работе по распространению гуманитарной помощи гражданам, эвакуированным из регионов, где произошло наводнение.

15 студентов КСТУ им. З. Алдамжарова проводят работу в качестве волонтеров по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения.

При этом студенты не мобилизованы в затопленные районы.

Студенты АркГПИ им. И. Алтынсарина, РИУ и КинЭУ им. Дулатова также не были привлечены к работам в затопленных районах.

В Рудненском индустриальном университете подготовлено 100 мест в общежитиях для заселения эвакуированных. Риск подтопления отсутствует.

По Акмолинской области

По данной области ситуация стабильная. Согласно информации вузов, расположенных в этом регионе, студенты не были привлечены к работе в регионах, где произошло наводнение.

Только в городе, в безопасных зонах, студенты добровольно ведут работу по раздаче гуманитарной помощи и оказанию помощи старикам, детям и др. В места подтопления студенты не привлечены.

В вузах указанного региона также нет опасности подтопления корпусов и общежитий. Сейчас переход на онлайн-обучение не рассматривается. В случае необходимости готовы организовать всю необходимую работу.

В указанном регионе расположено два гражданских и один военный вуз.

Абайская область

В данном регионе ситуация стабильная. Здесь паводок произошел в основном в Аягозском районе. Поскольку все три вуза расположены в городе, студентов не привлекают к работе по ликвидации из потопа людей или животных.

Переход на онлайн-обучение не рассматривается вузами этого региона. Обучение проходит в штатном офлайн-режиме согласно расписанию.

Карагандинская и Улытауская области

В указанных регионах расположено девять вузов. По их информации, ситуация также стабильная.

Опасность для учебных корпусов и объектов вузов на сегодняшний день отсутствует.

Студенты проходят обучение в штатном режиме (офлайн) по расписанию и не привлекаются в число волонтеров для помощи в очаги наводнения.

Потоп идет в 120 км от города в степных районах. Смыты дороги. Опасности жизни людей нет.

Павлодарская область

По данным четырех вузов, расположенных в данном регионе (Торайгыров университет, Маргулан университет, ИнЕУ, ЕИТИ), ситуация стабильная. Угрозы подтопления корпусов и объектов вузов нет.

Студенты также предупреждены об опасности и запрете посещения мест сильного наводнения и потопа.

Западно-Казахстанская область

По информации вузов указанного региона (ЗГКМУ им. М. Оспанова, ЗКУ им. М. Утемисова, ЗКАТУ им. Жангир хана), ситуация стабильная. Корпуса и общежития целы. Опасности нет.

Переход на онлайн-обучение не рассматривается, при необходимости есть возможность переехать.

Студенты университета не привлекались к помощи по наводнению.

ЗКУ им. М. Утемисова готовы оказать поддержку и предоставить места в общежитиях пострадавшим от бедствия.

ЗКАТУ им Жангир хана также готов предоставить 100 мест в общежитиях для жителей, эвакуированных с паводковых районов региона.

По Атырауской области

Ситуация в городе Атырау пока стабильная. В оказании помощи в подтопленных регионах на сегодня приняли участие около 50 волонтеров из Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева. Данный вуз также готов представить место в спортивном зале университета жителям, эвакуированным с территории наводнения.

Кроме того, в связи с эвакуацией жителей города Кульсары подготовлено 750 мест в общежитиях Атырауского университета имени Х. Досмухамедова.

Учебный процесс для студентов, живущих в общежитиях, будет переведен в онлайн-формат с 8 апреля 2024 года до стабилизации ситуации.

В настоящее время контингент студентов университета составляет 8 тыс. человек.

Иногородним студентам временно разрешили остаться по месту жительства.

В АУ им. Х. Досмухамедова создан специальный штаб и сформирован волонтерский отряд в количестве 400 человек.

Мангистауская область

Пострадавших от паводков в городе Кульсары привозят в город Актау и размещают на базе школ и колледжей. В Каспийском университете технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова подготовлено 200 мест.

В целом в настоящее время вузы, расположенные в указанных регионах, не затоплены. Угрозы нет.

Министерством даны рекомендации всем вузам не пускать студентов в опасные зоны и предупреждать их о мерах безопасности.

Вся информация о паводках в Казахстане собрана здесь.