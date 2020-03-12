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Прибывших в Казахстан проверяют на 2-3 тестах - министр Биртанов

По его словам, в стране для выявления заболевания есть четыре вида тестов.

Фото : Министерство здравоохранения Казахстана12 марта 2020, 12:54

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что прибывших из других стран, где был зарегистрирован коронавирус, проверяют по 2-3 тестам, передает zakon.kz.

Коронавируса у нас нет, но прибывшие из некоторых стран находятся на контроле 14 дней. В первый день у них берут кровь, потом берут на 10-й день, - сказал министр.

По его словам, в стране для выявления заболевания есть четыре вида тестов. Их привезли из Германии, России, есть казахстанские тесты и тесты, присланные Всемирной организацией здравоохранения.

Каждого наблюдаемого мы проверяем по 2-3 тестам. Согласно этим тестам, у нас нет коронавирусной инфекции. Мы продолжим работать, принимаем меры, - заявил Биртанов.

Он отметил, что в стране есть возможность распространения вируса, но власти принимают меры для того, чтобы это предотвратить.

Стоит отметить, что в стране в связи с угрозой распространения коронавируса каникулы школьников начнутся 16 марта и продлятся по 5 апреля. С 13 марта отменены массовые мероприятия. Работать не будут кинотеатры, но торговые центры и базары продолжат работать в прежнем режиме. Вопрос по обеспечению продукцией находится на контроле у властей.


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