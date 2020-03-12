Мероприятия будут проводиться в новом формате.

Мероприятия к 175-летию великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбаева будут проводиться в новом формате, передает zakon.kz.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова сообщила, что мероприятия к 175-летию Абая отменять не будут. Праздновать, возможно, будут в новом формате. К примеру, по телевидению.

Конечно, будут проводиться мероприятия к 175-летию Абая, но в другом формате, - сказала она.

На брифинге в СЦК стало известно о том, что в связи с пандемией коронавируса принято решение о введении ряда мер в целях недопущения его распространения в Казахстане. Так, с 16 марта до 5 апреля школьников отправляют на каникулы. Закрывают кинотеатры. Спортивные соревнования будут проводить без зрителей. Пожилым запретили посещать медико-социальные объекты. Вузы переводят на онлайн обучение. Введен запрет выезда на международные культурные-туристические мероприятия.

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