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Цена нефти упала ниже $33 за баррель

Цена нефти Brent упала на 7,9%.

Фото : Carlos Garcia Rawlins/Reuters12 марта 2020, 19:50

Цена нефти Brent упала на 7,9% и торгуется ниже $33 за баррель, передает zakon.kz.

Данные торгов озвучил ТАСС.

Как сообщалось ранее, нефть стала падать на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ на переговорах в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позже цены немного отыграли часть обвала.


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