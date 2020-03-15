Подробности смертельного ДТП с иностранцами

Водитель автомашины арестован и водворен в изолятор временного содержания .

Как сообщалось ранее 14 марта в 06:00 часов на 1193 км автодороги "Самара-Шымкент" произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает zakon.kz.

Автомобиль "Toyota Estima" с Киргизским учетом, под управлением гражданина Республики Кыргызстан опрокинулась, в результате чего один пассажир погиб и один был доставлен в ЦРБ поселка Иргиз.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что водитель автомашины в конце февраля 2020 года Хромтауским районным судом Актюбинской области был лишен водительских прав на 6 месяцев, за выезд на полосу встречного движения. Кроме того, автомашина была с правосторонним рулевым управлением, - говорится в сообщении ДП Актюбинской области.

Водитель автомашины арестован и водворен в ИВС. Расследование по данному факту продолжается.

С начала текущего года на трассе "Самара-Шымкент" произошло 4 ДТП с участием иностранцев, где 15 человек погибло и 4 получили телесные повреждения.

Основными причинами ДТП являются превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и управление ТС в утомленном состоянии.

В связи, с чем Департамент полиции Актюбинской области призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения.

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