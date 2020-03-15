Новые случаи коронавируса выявили в Казахстане

Всего 8 случаев.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о новых случаях коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.

Спикер сообщил, что еще два случая коронавируса выявили в стране.

Первый пациент - это женщина, 1959 г.р., супруга ранее госпитализированного мужчины, которые прибыли из Москвы в Алматы. Они были своевременно изолированы по прибытию в Алматы. У нее подтвержден коронавирус. У других изолированных близких контактов пока не выявлен.

Второй пациент - мужчина, 1995 г.р., прибыл рейсом Сеул - Алматы. Все пассажиры госпитализированы в стационар. В том числе близкие контакты.

Он и все пассажиры, кто не улетел транзитом, изолированы в инфекционный стационар, - сказал Биртанов.

Всего 8 зараженных пациентов.

Всего в РК выявлено 8 случаев коронавируса. Все их контакты установлены. Все сейчас изолированы, проводим диагностику, пока дополнительных инфицированных нет. По дальним контактам проводится работа, по мере их нахождения мы их помещаем на домашний карантин, - отметил Биртанов.

О первых случаях коронавируса в Казахстане сообщили 13 марта. Это были мужчина и женщина, прилетевшие из Германии в Алматы. В этот же день сообщили о двух новых выявленных случаях. Одна женщина из Милана, прилетевшая в Нур-Султан. И мужчина из Германии в Алматы. 14 марта стало известно еще о двух инфицированных казахстанцах.

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