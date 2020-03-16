Обменные пункты Алматы не продают и не покупают иностранную валюту

На данный момент сайты многих обменных пунктов казахстанского мегаполиса не открываются.

В Казахстане продолжает неопределенность с курсом тенге после того, как утром 16 марта национальная валюта начала резко ослабевать по отношению ко всем иностранным валютам, передает zakon.kz.

На сайте KASE до сих пор не появилось информации о торгах в паре "доллар-тенге" за 16 марта, хотя биржа открылась как обычно в 10:00. О причинах и ситуации нам рассказал заместитель председателя KASE Андрей Цалюк.

Тем временем, на протяжении двух часов курс покупки и продажи иностранных валют в обменных пунктах Алматы резко вырос, к примеру, по доллару с 410 до 440 тенге за единицу американской валюты. На данный момент сайты многих обменных пунктов казахстанского мегаполиса не открываются, а портал kurs.kz сообщает, что ни в одном из алматинских обменников сейчас невозможно ни продать, ни купить иностранную валюту.

На других источниках указано, что ряд обменных пунктов Алматы вообще закрыт.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации.

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