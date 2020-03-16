Что происходит с курсом тенге и насколько может вырасти доллар

По мнению эксперта, доллар может достичь 460 тенге, но вряд ли дойдет до 480.

16 марта 2020 года курс тенге упал ниже исторических минимумов и продолжает обвал. За час курс нацвалюты упал более чем на 20 пунктов, и на данный момент в обменных пунктах доллар торгуется по 425- 440 тенге. Своим видением сложившийся ситуации в беседе с журналистом zakon.kz поделился экономический обозреватель Денис Кривошеев.

Как отметил эксперт, в первую очередь, такие одномоментные, серьезные ослабления национальной валюты, которые не зависят от желания Национального банка и от мер предпринимаемых им для укрепления, поддержания стоимости национальной валюты, говорят о существенных ошибках в денежно-кредитной политике Нацбанка. А главное – профанации, которую он демонстрировал в последние годы.

Много раз я говорил и писал о том, что высокий курс тенге – это результат протекционистской политики, которая держится за счет того, что держать накопления или вообще спекулировать в национальной валюте выгодно из-за высокой базовой ставки. Из-за выгоды, которую можно было извлекать из этого положения. Проще говоря, можно было занимать на дешевых рынках, и с учетом этой протекционистской политики переводить все в тенге. О чем, к слову, Нацбанк с гордостью говорил, заявляя, что иностранцы активно присутствуют на нашем рынке и имеют спрос на тенге. Они называли этот спрос инвестиционным, а на самом деле – это спекулятивный спрос. И вот, таким образом, не замечая реальное положение в экономике, создавалась видимость стабильности тенге, – сказал эксперт.

Денис Кривошеев напомнил, что когда финрегулятор постепенно снижал базовую ставку с 17 до 9% и тенге «просел» с 320 до 380, он говорил и писал о том, что это все равно не показывает реальную стоимость, реальную покупательскую способность тенге. Ичто нужно прекратить «рисовать» эту абсолютно выдуманную реальность, отпустить тенге и понять, сколько на самом деле стоит наша валюта.

На сегодняшний день сложилась ситуация, опять-таки не раз описываемая в моих блогах, когда я говорил, что тенге поддерживается не только за счет высокой ставки финансирования, но и за счет неплохой динамики внешних факторов. И как только разыграется какой-то кризис, как только мы начнем получать в перспективе меньше валюты, и вообще каким-то образом изменится мировая ситуация, то спекулянты могут посчитать, что находиться в тенге уже опасно в средне-срочной перспективе и начнут выходить из него. И это мы с вами как раз сейчас видим. Давление, которое сейчас оказывается на национальную валюту – это спекулянты, которые побежали с рынка, и создают спрос на доллары для того, чтобы зафиксировать хоть какую-то прибыль. Потому что сейчас деньги – это самый главный и самый нужный ресурс, – рассказал Денис Кривошеев.

Что же касается вопроса о том, как долго может продлиться ослабление тенге и до каких пределов, то эксперт считает, что дальнейшее зависит от того, как будут дальше развиваться события на наших основных экспортных рынках.

Мы же понимаем, что стагнация экономики будет продолжаться какое-то время. Во-первых, потому, что все сейчас пытаются перекинуть друг на друга тяготы ожидаемого мирового кризиса. Например, США выкинули под 0% на рынок деньги для того, чтобы поддержать собственных игроков, и тем самым, еще и дополнительно переложить этот кризис на игроков слабых, типа Казахстана и России. То есть тех, чья экономика держится на экспорте минеральных ресурсов. Немалую роль во всем этом играют и арабские страны, которые сейчас просто демпингуют цены на нефть, как это было в 70-х годах прошлого века. В общем, мы имеем сейчас то, что все называют «идеальным штормом», когда несколько факторов сошлись в один. И добавился еще один, наверное, самый важный фактор – распространяющийся по миру коронавирус, – продолжил Денис Кривошеев.

Он отметил, что сейчас мы видим глобальное замедление экономических циклов. Останавливаются производства, товарообмен, транзит, закрываются государства. Огромные убытки терпит большое количество отраслей. Сокращается потребление нефти, металлов. И это только первая волна, которая прокатилась по рынкам.

А далее, за счет того что эта инерция гашения рынков будет расти какие-то проблески надежды, на мой взгляд, мы сможем увидеть только в июне-июле. Только тогда мы увидим, как изменится международный спрос на товары, на услуги, на энергоносители и т.д. А до этого момента вообще сложно делать прогнозы. Что же касается курса тенге, то пока я остаюсь при своем мнении об обозначенном мною ранее коридоре 420-460 тенге за доллар. Мы видим, что нижний предел он уже преодолел, но все же 480, я думаю, будет вряд ли. А 460 – это очень близкое значение, и я думаю, тенге до этого уровня все же ослабнет. Но этот прогноз основан на том, что не будет ухудшения более серьезного. То есть, если вообще не произойдет остановка мировой экономики. Когда не просто закроют границы между странами, а вообще всем запретят выходить из домов, как например, в Италии и это будет повсеместно. Вот тогда уже будет настоящий глобальный кризис. Но, повторюсь, дать более четкую оценку развития ситуации и сделать какие-то выводы мы сможем только к июню-июлю 2020 года, – подытожил Денис Кривошеев.

Подготовил Владимир Демидов

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