Насколько может вырасти курс доллара к тенге через год

Эксперты финансового рынка Казахстана изменили прогноз по валютной паре доллар/тенге. Насколько может ослабнуть нацвалюта через год, в материале Zakon.kz

Согласно опросу, проведенному аналитическим центром Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) к началу октября курс по паре USDKZT может составит 464,2 тенге. При этом через год курс может вырасти до 481,7 тенге за доллар, против 466,1 тенге в предыдущем прогнозе. Это почти на 5% выше текущего курса – 460 тенге за доллар.

Отмечается, что ухудшение прогноза произошло на фоне отмены нормы об обязательной продаже валютной выручки субъектами КГС и снижения базовой ставки в августе.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

АФК отмечает, что даже дорожающая нефть навряд ли удержит тенге от дальнейшего снижения. Через год ожидается, что баррель нефти будет стоить 86,2 доллара против прогноза в 81,9 доллара месяцем ранее.

"Продление добровольного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией на фоне ожиданий "мягкой посадки" экономики США и постепенного восстановления Китая усилило опасения о возникновении дефицита на мировом нефтяном рынке. На этом фоне среднесрочные прогнозы опрошенных экспертов по цене на нефть заметно улучшились". АФК

С учетом позитивных данных по росту экономики Казахстана, а именно +4,8% по итогам семи месяцев 2023 года, а также благодаря поддержке высоких цен на нефть, эксперты улучшили прогноз по росту ВВП страны в следующие 12 месяцев +4,1% против 3,9% месяцем ранее. При этом инфляционные ожидания участников опроса увеличились.

"Несмотря на устойчивое снижение годовой инфляции, в стране наблюдается постепенный рост месячных значений: в июне цены выросли на 0,5%, в июле — на 0,6%, в августе — на 0,7%. Соответственно, инфляционные ожидания участников опроса также несколько увеличились: 12,1% через 12 месяцев против прогноза в 11,8% месяцем ранее". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Что касается базовой ставки, то 79% опрошенных экспертов полагают, что дальнейшее снижение базовой ставки произойдет на октябрьском заседании Нацбанка РК. Причем 47% из них прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов до 16,25%, а 53% ожидают понижения сразу на 0,5% до 16%.