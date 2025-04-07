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Финансы

Курс доллара резко взлетел в обменных пунктах Казахстана

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 14:46 Фото: Zakon.kz
Курс покупки и продажи доллара стремительно вырос в понедельник утром, 7 апреля, и во второй половине дня валюта продолжает демонстрировать рост. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Первый рабочий день текущей недели оказался непростым для нацвалюты Казахстана. Во второй половине дня курс покупки доллара в обменных пунктах страны поднялся до 518-520 тенге, продажи варьируется в пределах 522-525 тенге.

По сравнению с данными на 6 апреля 2025 года средневзвешенные курсы покупки и продажи доллара выросли более чем на 10 тенге. Таким образом, в процентном выражении тенге ослаб примерно на 2-2,5%.

Ранее эксперт назвал основные причины удорожания доллара, отметив, что при реализации негативного сценария на фоне торговых войн и эффекта на сырьевые рынки остается вероятным, что доллар может подорожать до 526 тенге.

Добавим, что, согласно результатам опроса Нацбанка, в марте прогнозы аналитиков по курсу USD/KZT были незначительно улучшены. Так, в 2025 году ожидания пересмотрены с 514 тенге до 510 тенге за доллар США в среднем за год, а в 2026 году – с 535 до 532 тенге за доллар США. В 2027 году ожидания по курсу сохранены на уровне 550 тенге за доллар США.

О том, может ли остановиться падение тенге на этой неделе, мы рассказывали в статье.

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Ольга Кудряшова
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