УЕФА назвал новые даты финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

Переносить пришлось из-за коронавируса.

Стало известно об итогах состоявшейся онлайн-конференции УЕФА с представителями всех 55 стран-членов, посвященной ситуации с футбольными соревнованиями в Европе в свете пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Помимо переноса чемпионата Европы на 2021 год, было принято решение о новых датах финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона.

Как стало известно изданию Marca, последняя неделя июня была выбрана для европейских финалов, и сегодня в мире футбола продолжается рассмотрение возможного сценария, позволяющего завершить как местные, так и международные соревнования (Лига чемпионов и Лига Европы).

Месяц, выигранный до переноса еврокубка, будет ключевым для соревнований, чтобы компенсировать пропущенные даты, но до тех пор, пока есть положительная динамика. Дата, запланированная для финала Лиги чемпионов, который состоится в Стамбуле - 27 июня, за 3 дня до этого пройдет финал Лиги Европы (среда 24 июня). На состоявшейся сегодня видеоконференции говорилось о попытках восстановить игры после перерыва, начавшегося в прошлые выходные. Это будет означать, что футбол, при условии соблюдения необходимых условий, вернется в норму в середине апреля, за 2,5 меяца до финала еврокубков, и продлится до предела, то есть до 3 дней до расторжении контрактов, - заявило издание.

Известно, что такое решение стало возможным благодаря освободившему окну после переноса ЕВРО.

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