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В Сузакском районе Кыргызстана ввели режим ЧС из-за коронавируса

Такое распоряжение дал глава Сузакской районной администрации, начальник гражданской защиты района Эрмекбай Омошев.

Фото : zakon.kz18 марта 2020, 11:12

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана вводится режим чрезвычайной ситуации, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Согласно распоряжению администрации района на период действия чрезвычайной ситуации вводятся следующие меры и временные ограничения:

усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
приостановка деятельности объектов с массовым скоплением людей;
ограничение на въезд на территорию Сузакского района, а также на выезд с территории района всеми видами транспорта, за исключением членов районного штаба.

Сегодня,18 марта, Минздрав КР заявил, что три случая заражения коронавирусом в Кыргызстане зафиксированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Среди инфицированных — граждане, которые приехали из Саудовской Аравии.


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