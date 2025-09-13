На Алаколе ввели режим ЧС
Фото: wikimedia
В Маканчинском районе области Абай объявили чрезвычайное положение, сообщает Zakon.kz.
Причина такого решения – угроза размыва набережной в Кабанбайском сельском округе, где сосредоточены десятки туристических объектов. Об этом передает телеканал "24kz".
Заместитель акима района Алия Сарбаева объяснила, что все экстренные службы приведены в режим готовности. Их первоочередная задача – не допустить разрушений и сохранить туристическую зону. Власти уточняют, режим ЧС будет действовать до полного устранения угрозы размыва.
В Шымкенте ночью 13 сентября произошла авария на газопроводе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript