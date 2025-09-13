#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.84
634.46
6.43
Туризм

На Алаколе ввели режим ЧС

Алаколь, озеро Алаколь , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 04:50 Фото: wikimedia
В Маканчинском районе области Абай объявили чрезвычайное положение, сообщает Zakon.kz.

Причина такого решения – угроза размыва набережной в Кабанбайском сельском округе, где сосредоточены десятки туристических объектов. Об этом передает телеканал "24kz".

Заместитель акима района Алия Сарбаева объяснила, что все экстренные службы приведены в режим готовности. Их первоочередная задача – не допустить разрушений и сохранить туристическую зону. Власти уточняют, режим ЧС будет действовать до полного устранения угрозы размыва.

В Шымкенте ночью 13 сентября произошла авария на газопроводе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Туристов предупредили о вспышке бешенства в Бангкоке
Туризм
04:40, 13 сентября 2025
Туристов предупредили о вспышке бешенства в Бангкоке
В Казахстане стартовали съемки шоу Димаша
Туризм
05:15, 12 сентября 2025
В Казахстане стартовали съемки шоу Димаша
Дожди парализовали Бали
Туризм
08:47, 10 сентября 2025
Дожди парализовали Бали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: