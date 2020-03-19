В Турции зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения республики.
Фото : Zhong Nanxuan / Xinhua / Global Look Pres19 марта 2020, 10:06
В Турции зафиксирован второй случай смерти от коронавируса. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, сообщает zakon.kz.
Мы потеряли еще одного нашего пациента. Это мужчина в возрасте 61 года, - написал он.
18 марта стало известно о первом случаи смерти от коронавируса в Турции. Скончавшийся 89-ий мужчина был заражен своим работником, вернувшимся из поездки в Китай.
За последние сутки в Турции выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Число инфицированных возросло до 191.
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