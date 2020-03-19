Мухтар Джакишев вышел на свободу

19 марта постановление вступило в законную силу и Джакишев покинул стены тюрьмы.

В Семее из учреждения уголовно-исполнительной системы ОВ-156/14 вышел на свободу Мухтар Джакишев, передает zakon.kz.

У ворот тюрьмы его встречала группа поддержки. Его выхода ждали с раннего утра. Машина с Джакишевым выехала с территории примерно в 10.20.

3 марта в Семее прошел суд по делу бывшего руководителя "Казатомпрома" Мухтара Джакишева. Судья удовлетворила его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сегодня, 19 марта, постановление вступило в законную силу и Джакишев покинул стены тюрьмы.

Экс-руководитель национальной атомной компании "Казатомпром" был задержан в 2009 году по обвинению в продаже государственных долей в крупнейших урановых месторождениях. В 2010 году суд признал Джакишева виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

28 ноября 2018 года суд Семея отказал Джакишеву в УДО из-за того, что он не возместил ущерб в размере 99,6 млрд тенге. Во второй раз в условно-досрочном освобождении ему отказали 24 июля 2019 года. Третье ходатайство об УДО он подал 6 февраля.

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