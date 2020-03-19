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На что потратят деньги, выделенные Назарбаевым на борьбу с коронавирусом

Фонд направлен на работу решения социальных проблем нуждающихся людей.

Фото : f.azh.kz19 марта 2020, 12:43

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен рассказал, на что будут потрачены деньги, выделенные в Фонд борьбы с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

Напомним, 18 марта Первый Президент Казахстана поручил перечислить 200 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом. Также однодневные заработные платы уже перечислили Администрация Президента, сотрудники правительства и депутаты.

Этот фонд направлен на работу решения социальных проблем особенно нуждающихся людей. Мы эти финансовые средства будем направлять на социально уязвимое население нашего города. Если режим карантина, то мы должны обеспечить товарами первой необходимости наших людей из социально уязвимых слоев населения, в то же время всеми гигиеническими и лекарственными средствами, - сказал заместитель акима столицы на пресс-конференция СЦК.

Помощь будет оказана родителям, воспитывающих детей инвалидов, ветеранами войны, детям сиротам, и другим категориям социально уязвимых слоев населения.

По словам Макена, благотворительная помощь уже начата совместно с партий Nur Otan и волонтерами.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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