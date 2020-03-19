Доллар в обменниках если и продают, то по 478 тенге
На торгах на Казахстанской фондовой бирже в 11 утра курс составил 448,50 тенге.
Фото : zakon.kz19 марта 2020, 13:55
В большинстве обменных пунктов Алматы и Нур-Султана с утра 19 марта не продают доллары. Если же и есть продажа, то по цене от 453 до 478 тенге, передает zakon.kz.
С утра в некоторых обменных пунктах Алматы, которые все же продавали доллар, цена доллара доходила до 471,5 тенге. На торгах на Казахстанской фондовой бирже в 11 утра курс составил 448,50 тенге.
К обеду стоимость доллара в некоторых обменных пунктах достигла 478 тенге.
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