Его действия были пресечены сотрудниками полиции.

Нетрезвый мужчина пытался прорваться через блокпост в Алматы, но был задержан полицейскими, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях распространяется видео задержания мужчины, который пытается прорваться через бокпост установленный на выезде из Алматы. На кадрах видно, как он оказывает полицейским яростное сопротивление, но те обезвреживают его и усаживают в патрульный автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, данный инцидент произошел утром 19 марта 2020 года в районе 71-го разъезда.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти через блокпост не реагируя на законные требования сотрудников полиции и требования карантина.По территориальности был вызван патрульный экипаж Управления полиции Илийского района Алматинской области. Он доставил мужчину в Управление полиции, где в отношении него будут приняты меры в соответствии с законодательством. В этой связи мы призываем граждан к сознательности и законпослушанию. Лишь только общими усилиями мы сможем противостоять этому недугу, - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Также она отметила, что на других блокпостах, расположенных по периметру города, подобных случаев зарегистрировано не было.

Напомним, С 19 марта в Алматы вводится карантин, задача которого – оборвать цепочку распространения коронавируса. В карантинные меры вошло ограничение въезда и выезда из Алматы. На границах города установлено 27 блокпостов, где дежурят сотрудники полиции СОБР, Нацгвардия. Обеспечен зеленый коридор для ввоза в город товаров первой необходимости.

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