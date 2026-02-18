Пытался прорваться через блокпост: вооруженного мужчину задержали в горах Алматы

В горах Алматы спасатели столкнулись с вооруженным ножом мужчиной, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города (ДЧС) рассказали, что сегодня, 18 февраля 2026 года, в 11:30 в Медеуском районе на контрольном посту "Эдельвейс" мужчина, 1993 года рождения, попытался незаконно пройти на территорию поста.

"После отказа в пропуске он перепрыгнул через ограждение и спустился вниз по склону. В руках у него находился нож, при этом он высказывал угрозы в адрес спасателей. Благодаря оперативным действиям сотрудников УСП-23 гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции", – говорится в сообщении.

Контрольный пост (блок-пост) "Эдельвейс" расположен в горах в долине реки Малая Алматинка.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы из-за лавинной опасности устанавливают блокпосты.