22 марта казахстанцев ожидает дождливая погода
Лишь на западе и юго-западе страны ожидается погода без осадков.
Под влиянием ложбины Северного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, на юго-востоке и востоке республики в горных районах - сильный дождь, сообщает zakon.kz.
Лишь на западе и юго-западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, на севере – низовая метель, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью 15-20, порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами – туман, гололед, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с, в Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами – туман, в Жамбылской области местами - усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Алматы: днем 12°, облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 0°, преимущественно облачно.
Прогноз погоды на 22 марта.
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