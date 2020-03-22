22 марта казахстанцев ожидает дождливая погода

Лишь на западе и юго-западе страны ожидается погода без осадков.

Под влиянием ложбины Северного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, на юго-востоке и востоке республики в горных районах - сильный дождь, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе и юго-западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед, на севере – низовая метель, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью 15-20, порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами – туман, гололед, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с, в Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами – туман, в Жамбылской области местами - усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 12°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 0°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 22 марта.

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