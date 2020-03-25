Туман и пыльная буря ожидается в ряде регионов Казахстана 25 марта

На востоке ожидается местами небольшой снег.

По-прежнему на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на востоке ожидается местами небольшой снег, сообщает zakon.kz.

Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, в Кызылординской и Мангистауской областях с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Кызылординской области усилится ветер 15-20, местами 23-28 м/с, местами с пыльной бурей.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Жамбылской области – туман.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем с пыльной бурей.

В Алматинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, днем в Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -3°, ясно.

Прогноз погоды на 25 марта.

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