Автобусы в столице будут ездить только до 19:00

При усилении карантинных мер будет рассмотрен вопрос по полному приостановлению работы общественного транспорта.

Решением Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан с 26 марта 2020 года в столице вводится новый режим работы общественного транспорта. Сокращается время курсирования – автобусы будут ездить не до 21, а до 19 часов вечера, сообщает zakon.kz.

Кроме того, с 28 марта приостанавливается курсирование всех пригородных маршрутов, находящихся в карантинной зоне. Это поселки Косшы, Тайтобе, Жибек Жолы, Талапкер, Коянды, Кызылсуат, Ы. Алтынсарина, Дачный поселок "Нұрлы" (№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 313, 314, 319, 320, 321, 322, 326).

Ранее с 21 марта временно было приостановлено движение пригородных маршрутов, обслуживающих населенные пункты вне зоны карантина, таких как Акмол, Кабанбай батыра, Р. Кошкарбаева, Максимовка, Воздвиженка, Аршалы, Жалтырколь, Софиевка Малотимофеевка и Шубар (№№ 300, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317 и 318).

Все введенные изменения и ограничения действуют до окончания карантина.

На сегодняшний день доля безналичной оплаты проезда составляет 98%. Для исключения рисков заболевания, пассажирам, оплачивающих наличными средствами, рекомендуем перейти на безналичный способ оплаты проезда. Все тарифные планы и транспортные карты доступны на кассах CTS, RTVM-автоматах, а также на удаленных сервисах City Transportation Systems. Список удаленных пополнений, а также способы оплаты SMS и QR указаны на сайте www.transcard.kz.

При усилении карантинных мер, Оперативным штабом столицы будет рассмотрен вопрос по полному приостановлению работы общественного транспорта.

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