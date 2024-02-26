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Много работы: почему аким столицы не ездит на автобусе

Казахстан Астана автобусы Фото: akorda.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района "Сарыарка" рассказал, почему не ездит на общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Журналисты его спросили, пользуется ли он сам общественным транспортом.

"На общественном транспорте я не езжу, потому что работы достаточно много. Но есть служебный автобус. Человек 15-20, мои коллеги, начальники управлений в одном автобусе. Если хотите, вас, журналистов можем пригласить с нами".Женис Касымбек

Он также рассказал, почему в столице решили увеличить стоимость проезда в автобусах с 90 до 110 тенге. По его мнению, цену нужно было повысить много лет назад.

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