Токаев отреагировал на первую смерть от коронавируса в Казахстане
И заявил про важность карантина.
Фото : Акорда26 марта 2020, 22:09
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал первую смерть в Казахстане от коронавируса, передает zakon.kz.
Кончина 64-летней женщины говорит об опасности самого к/вируса и об исключительной важности соблюдения карантина. Мои соболезнования родным и близким. Принято решение усилить карантинные меры в столице и Алматы, а также ввести ограничения в Шымкенте, - написал в Twitter президент.
26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.
В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.
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