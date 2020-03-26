Токаев отреагировал на первую смерть от коронавируса в Казахстане

И заявил про важность карантина.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал первую смерть в Казахстане от коронавируса, передает zakon.kz.

Кончина 64-летней женщины говорит об опасности самого к/вируса и об исключительной важности соблюдения карантина. Мои соболезнования родным и близким. Принято решение усилить карантинные меры в столице и Алматы, а также ввести ограничения в Шымкенте, - написал в Twitter президент.

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.

В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

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