Количество зараженных коронавирусом в Жамбылской области увеличилось до трех

Всего в стране 113 подтвержденных случаев заражения.

В Жамбылской области обнаружили еще одного зараженного коронавирусом, передает zakon.kz.

На 00:00 часов 27 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Жамбылской области. В стране подтверждены 113 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в г. Нур-Султан – 61 случай, г. Алматы – 40 случаев, г.Караганда - 4 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, г. Шымкент - 2 случая, Жамбылская область - 3 случая, Северо-Казахстанская область - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК.

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.

В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

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