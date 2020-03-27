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В Алматинской области изолированы двое контактировавших с умершей казахстанкой

Помимо этого определены еще пять человек, с которыми контактировали те двое. Они тоже под наблюдением.

Фото : РСК Алматы27 марта 2020, 11:20

В Алматинской области выявлены двое людей, контактировавших с умершей от коронавируса жительницей Акмолинской области, передает zakon.kz.

У нас есть два контактных лица, которые были на мероприятии, где была эта женщина. Сейчас они изолированы. Анализы взяты, вечером будут результаты, - сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Помимо этого определены еще пять человек, с которыми контактировали те двое. Они тоже под наблюдением.

Как только будут известны результаты, их озвучат.

Ранее сообщалось, что умершая от коронавируса 64-летняя женщина была с 13 по 17 марта в гостях в Алматы и Шу.

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