Диагноз "коронавирус" у девушки из СКО еще ждет подтверждения

Анализы направили на проверку в Алматы.

Условно подтвержденным считается диагноз коронавируса у жительницы СКО, передает zakon.kz.

Североказахстанцы интересуются, почему анализы девушки, у которой медики выявили коронавирусную инфекцию, отправили на перепроверку в лабораторию университета Алматы, пишет Петропавловск.news.

Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Северо-Казахстанской области Татьяна Горлова объяснила, что это делается для подтверждения или опровержения полученного результата в Петропавловске.



На данный момент североказахстанские медики оценивают результаты теста как положительные, хотя были и сомнительные пробы.

Тесты проводили несколько раз. Мы не знаем, на какой стадии может находиться это заболевание. У каждого из нас иммунная система разная. Неизвестно, какой иммунный ответ даст организм на внедрение этого вируса. На седьмой день появляются классические признаки коронавирусной инфекции. В этой ситуации организм молодой и сработал таким вот образом. Первый результат теста был, действительно, сомнительный, а так как это опасная инфекция и получен еще и положительный результат. Мы не можем за прибор что-то комментировать, — заявила Татьяна Горлова.

Ранее сообщалось, что среди контактных с девушкой - сотрудники пограничной службы, пассажиры плацкартного вагона, таксист и жильцы подъезда, где проживает студентка. Всего потенциальных контактных лиц насчитали 68 человек. Все они находятся на карантине, на сегодня их тесты показали отрицательный результат.

Жильцы подъезда не могут выходить из своих квартир, еду им доставляют курьеры, у дверей дежурит круглосуточно охрана.

Я считаю, что лучше провести все мероприятия. Мы отработали по максимуму для того, чтобы не допустить в области распространение и возникновение этой опасной инфекции. Если нет (в случае, если диагноз не подтвердят специалисты из Алматы – прим.редакции), то мы с удовольствием снимем этот диагноз, - сказала спикер.

Ранее сообщалось, что вирус обнаружен у девушки, которая приехала транзитным поездом из Российской Федерации 23 марта, где находилась на учебе.

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