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Правила захоронения умерших от коронавируса разрабатывают в Казахстане

В ближайшее время документ будет готов.

Фото : Pixabay27 марта 2020, 16:25

Правила захоронения умерших от коронавируса разрабатывают в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Либо сегодня к концу дня, либо уже завтра выйдет официальное постановление главное санитарного врача. В нем будут прописан строгие правила как это будет осуществляться, - сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев в эфире телеканала "Хабар 24".

К настоящему времени соответствующую памятку разработали ДУМК и православные церкви в строгом соблюдении предписаний санитарных врачей.

Накануне, 26 марта, Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев, узнав о смерти 64-летней пациентки, принес соболезнования ее родным.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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