Правила захоронения умерших от коронавируса разрабатывают в Казахстане
В ближайшее время документ будет готов.
Фото : Pixabay27 марта 2020, 16:25
Правила захоронения умерших от коронавируса разрабатывают в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.
Либо сегодня к концу дня, либо уже завтра выйдет официальное постановление главное санитарного врача. В нем будут прописан строгие правила как это будет осуществляться, - сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев в эфире телеканала "Хабар 24".
К настоящему времени соответствующую памятку разработали ДУМК и православные церкви в строгом соблюдении предписаний санитарных врачей.
Накануне, 26 марта, Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев, узнав о смерти 64-летней пациентки, принес соболезнования ее родным.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013773-500bf1dd4a4673c6246a7ff9cf0013e1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...