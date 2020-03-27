Спецоперацию по задержанию участников беспорядков в Кордае провели в Алматы и Шымкете

В целом, по информации надзорного ведомства, задержаны 25 человек, среди них казахи, дунгане, кыргызы. Семь человек ранее судимы.

Граждан, кто активно принимал участие в массовых беспорядках в Кордае, были задержаны в регионах Казахстана, сообщил на брифинге в СЦК заместитель генерального прокурора РК Ерлик Кенебаев, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня в Жамбылской области, Алматы и Шымкенте была проведена спецоперация по задержанию тех, кто активно принимал участие в массовых беспорядках. В результате задержаны 25 человек, среди них казахи, дунгане, кыргызы. Семь человек ранее судимы, — сообщил Кененбаев.

По его словам, правоохранительными органами проведен тщательный анализ собранных доказательств, дана оценка роли каждого из вышеназванных подозреваемых.

7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. После ЧП пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы, 11 человек погибли. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан и сделал ряд поручений.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!